鼓勵長輩打疫苗，3月8日到4月10日，只要65歲以上長者，完成接種第1、2、3劑新冠疫苗，都可獲得500元衛教品，不過嘉義市推動近1個月，65歲至74歲前兩劑接種率上升不到1％，嘉市衛生局2日起再加碼送500元商品券，並推到宅施打服務，盼再催出一波接種潮。

嘉市衛生局資料顯示，3月8日上午10點統計，65歲至74歲長者，1、2、3劑接種率分別為84.6％、80.6％和56.4％，75歲以上為74.5％、68.6％和46.7％，至4月3日上午10點統計，65歲至74歲1到3劑接種率分別為84.7％、80.9％和60.6％，75歲以上1至3劑分別75.6％、69.7％和49.7％。

近1個月的加碼推動，不管是65至75歲族群，或75歲以上長輩1、2劑平均施打率最多只增加1％，甚至不到1％，第3劑則明顯增加，兩族群皆成長4％左右。

嘉市衛生局長廖育瑋指出，長輩不想打疫苗多半是擔心副作用，或自認長時間多待在家，鮮少接觸人群不易染疫，目前全市還有8500名65歲以上長輩連1劑都沒打，反倒是已打過疫苗的長輩已有經驗，願意打第3劑，考量長輩一旦染疫是最容易變重症的族群，所以嘉市不但再加碼500元，也推在「家打部隊方案」，供65歲以上，行動不便長者提出預約申請，盼提高民眾接種意願。

廖育瑋說，4月10日以前接種疫苗的65歲以上民眾，中央加地方，最多可獲1000元商品卡，不過嘉義市的加碼2日才推出，前2天又下雨，未見湧打潮，後續效應還要再觀察。