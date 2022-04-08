正如外界預期，堪稱「地表最強姊夫」長榮集團創辦人張榮發女婿鄭深池，順利出任長榮國際（2716）董事長。他也代表「弟弟派」發聲，「以長輩身份提供平台，讓張家四兄弟放棄成見促進家族團結」，首度回應「哥哥派」張國華喊出「兄弟分家」解方之提議。

CTWANT調查，鄭深池的這番論述應是就大房長子張國華日前公開表態，「清算長榮國際、巴拿馬商長榮國際的股權，四兄弟可透過『張榮發遺囑執行人的平台』來溝通，在這代解決掉……」的下一步作法。

「弟弟派屬意由『姊夫來當平台』，和大哥提出的『張家的事情，就由四兄弟好好談』應是可雙軌併行的」，「長榮海運才因大賺成為航海王，蔚為台股熱門話題，還是許多年輕世代首選的傳產公司，非常希望張家兄弟好好深談，勿因爭經營權屢上新聞版面，演成連續劇」一名資深長榮人感嘆地說。

這名人士也說，「很多長榮人也衷心期待，鄭深池儘快穿針引線化解張家大房、二房心結，讓這齣上演六年紛亂大戲盡快落幕」，「如果可以，希望雙方在6月長榮鋼董事會改選中就可以各釋出善意，才會讓集團成員覺得哥哥派、弟弟派要談和是說真的，都是有心為長榮集團著想」。

鄭深池這次重返長榮集團，表示自己長期受創辦人張榮發（右）培植提攜，基於感恩，自當略盡綿薄。（圖／報系資料照）

今年65歲的鄭深池，海洋學院航運管理學系畢業後進入長榮海運，傑出表現獲張榮發賞識並娶得其長女，還一路被拔擢到出任長榮集團副總裁兼長榮航空董事長；其政商人際關係圓融，擔任過交通銀行（現為兆豐金控）董事長與銀行公會全國聯合理事長。

後因翁婿關係生變，鄭深池出走長榮超過20年，直到2月25日長榮國際董監事改選前，鄭深池應弟弟派張國明、張國政委託，登門拜訪二房李玉美，化解雙方嫌隙，聯手合作，一舉在長榮國際取得3董事、1監察，勝過「哥哥派」張國華的2董事、1監察，成功變天。

鄭深池從幕後穿梭到浮上檯面，令張國華有所忌憚。就在4月6日長榮國際董監事改選五董二監前，張國華公開對三兄弟喊話，「董事長人品很重要」，否則「請神容易送神難，引狼入室會出事」，甚至改選當天，張國華「哥哥派」陣營的戴錦銓，提名大房次子張國明的獨子張聖皓為董座人選。

知情人士說，「本屆長榮國際董事中，還包括大房次子張國明的獨子張聖皓，是他首次入列長榮集團經營團隊，透露出第三代傳承意味」。4月6日改選時，張聖皓先獲兩票，「外界推論這兩票為張國華、戴錦銓投的，張聖皓沒有投給自己。」

隨後鄭深池則以三票出線，「顯然地，包括張聖皓都是投給鄭深池」市場如此分析。「未來，鄭深池為張家四兄弟搭建妥是長榮兄弟共治，抑或是兄弟分家等，都是彼此願意的和平共處之際，應該也就是交棒給張家第三代之刻」。

長榮集團創辦人張榮發長子張國華，7日發表聲明，僅願與兄弟親自會談或是透過委託的律師平台加以溝通。（圖／報系資料照）

長榮國際董事會後，鄭深池發布222字聲明立場，強調他是接受「長榮集團創辦人張榮發大部分遺族委託」出任長榮國際董座，目的是「促進張氏家族團結」，「希望藉長輩之身份，提供一個平台，期許藉此平台讓張家四兄弟能放棄成見，誠心相待，共謀圓滿解決之道，以達到創辦人期望兄弟團結之遺願」。

張國華隔天火速以近700聲明嗆辣鄭深池，呼籲「張家兄弟四人儘快坐下來談，或委由被充分授權律師進行實質接觸」，不用透過「其他人」所建立的平台。言下之意，這位「其他人」即是指鄭深池。

對於鄭深池聲明中的「遺族」稱呼繼承人，張國華也直言「似有未妥」，並認為兄弟及姊姊係屬同輩，鄭自詡為「長輩」，恐有誤導社會大眾之嫌……讓這篇「大哥說話了」的聲明更顯火藥味。

其實六年來，張家兄弟透過「張榮發遺囑執行人的平台」的律師等代表溝通，「大哥張國華都表態願與弟弟們親自談，接下來就看鄭深池如何喬出大和解畫面」一名資深傳產界高層說，「長榮張家二代若真能棄前嫌做到如此地步，必讓外界刮目相看」這名人士期待說。

更多 CTWANT 報導