南投於假日在南投市、埔里鎮、竹山鎮、草屯鎮4大鄉鎮等，開設假日疫苗接種站。（讀者提供／張妍溱南投傳真）

台灣疫情9日增442例本土確診個案，創今年以來新高，南投縣未出現確診者，仍保疫情「淨土」。南投縣衛生局送禮券及小禮物，鼓勵大家接種疫苗，保護自身安全，於86家合約院所持續開設新冠疫苗接種門診，周末在南投市、埔里鎮、竹山鎮、草屯鎮等處開設假日疫苗接種站，施打情況踴躍。

南投縣衛生局長陳南松表示，近日本土確診案例暴增，為鼓勵民眾疫苗接種、保護自身安全，86家合約院所持續開設新冠疫苗接種門診，並於假日在南投市、埔里鎮、竹山鎮、草屯鎮4大鄉鎮開設疫苗接種站，提供休假的民眾方便接種疫苗。

接種疫苗民眾指出，本土新冠肺炎疫情近來升溫，打疫苗除了可以提升保護力，送禮券也比較實用性，有朋友趁著假日好康鬥相報、親友相揪打疫苗、領禮券。

南投縣衛生局副局長吳美玲說，疫苗施打地點分別為，南投市慈濟南投聯絡處、埔里鎮綜合球場、竹山鎮慈濟竹山靜思堂、草屯曾漢棋綜合醫院，除了長輩，另年輕人也利用放假日前往施打，4場約1千多人完成疫苗接種，相當踴躍。

副局長吳美玲說，根據中央疫情指揮中心9日宣布，各地方政府加碼提供65歲以上（含55歲至64歲原住民）尚未接種COVID-19疫苗民眾500元（含）以下衛教品措施，延長至5月31日止，符合資格民眾把握機會接種，另透過「COVID-19疫苗防治一網通」查詢鄰近提供疫苗接種的合約醫療院所持單前往。

南投縣衛生局指出，這一波以明信片及簡訊通知共計約6萬2922人，接獲通知的民眾至指定地點接種疫苗，及符合接種資格的民眾也可前往接種，呼籲施打疫苗後仍落實佩戴口罩、勤洗手等防疫措施。