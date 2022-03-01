外交部協助安排旅烏克蘭台人與留學生共10人從波蘭華沙經土耳其機場轉機回台，疑似訊息傳遞有誤，導致一行人被留在土耳其機場。外交部今天表示，此事件是因為土耳認為名單上的人數不完整不願意放行，目前已重新核發完整名單，並安排搭乘周四班機返台。

烏克蘭台灣留學生Simon今天上午透過社群媒體表示，一行10人要在土耳其轉機回台灣，之前衛福部告知大家的訊息是可以免做PCR，只要出示免PCR切結書即可搭機，等返台再做PCR檢測，大家在駐波蘭台北代表處協助下，拿到切結書表格並完成填寫，也順利在波蘭華沙機場搭機前往土耳其。

原本要在土耳其轉搭台灣時間上午7時的飛機回台灣，卻在土耳其機場被地勤人員要求出示PCR檢測陰性證明，一行人出示免PCR切結書被打回票，現場地勤人員電話聯絡台灣地勤，台灣地勤也說需要PCR證明才能搭機，導致大家被卡在土耳其機場無法登機。

雖然駐波蘭代表處和駐俄羅斯代表處有協助處理，但Simon表示，一行人可能得搭2日同時間班機才能返台，期間衍生的費用可能也要自行負擔，「衛福部說不用、地勤說要，我不懂訊息傳遞是否有傳遞清楚？」直言「畢竟都是撤僑，做事做半套？」

外交部發言人歐江安表示，有10名撤離烏克蘭的台灣人民在土耳其轉機受到阻礙，這些人駐荷蘭代表處都有發給他們PCR免檢疫證明，但因為這10個人是陸續決定要回來，原本要返台人數比較少，後來才增加，駐處也是陸續幫忙訂機票，並順利在波蘭上飛機。

但她說，因為名單上的人數沒有很完整，所以土耳其航空地勤人員不願意放行，這是一個技術性的問題，已經跟他們持續溝通，駐處也很快重新核發完整名單，並在荷蘭代表處、土耳其代表處和貿協中心共同聯繫下，目前已經安排在下一個航班，亦即周四的航班回台灣。

歐江安指出，目前土耳其航空已讓他們在貴賓室等候，代表處相關同仁也跟這些國人保持密切聯繫，看他們有什麼需要提供相關必要的協助。

她說，之前撤僑巴士載送的18名國人已經平安抵達波蘭，我駐俄羅斯代表處目前規劃第二梯次的撤僑專車，正評估相關安全撤離路線並統計人數，將會盡速安排，不論是困在基輔、烏東、或者是烏南的國人，希望他們能夠盡速離境。

此外，歐江安表示，透過幾個國人通報，目前也知道在烏南地區有李姓國人，台貿中心也聯絡到他，確認她是平安的。

她強調，駐俄羅斯代表處在1月下旬的時候研判俄羅斯跟烏克蘭緊張情勢可能升高以後，已經立即協調在基輔的台貿中心積極聯繫，清查在烏克蘭的僑民。但有一些國人是事後才跟駐處聯繫，我們有建立通訊軟體的聯繫群組，隨時提供最新資訊給國人，以掌握最新動態。

她說，外交部已11度呼籲請他們盡早盡速離開烏克蘭，駐處也每天跟目前還在烏克蘭的國人保持密切聯繫，確認他們的狀況是安全的，外交部再度呼籲在烏克蘭的所有國人要高度留意自身的安全，盡快離開烏克蘭。