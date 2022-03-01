48歲的民進黨立委鄭運鵬日前自曝長水痘在家休養，今（1）日跟著院會上班一起出關，他也在臉書秀出自己的現況照，稱「已經是上星期日開始滿面水痘花之後最能見人的狀況了」，並感嘆地說「年紀大了真的不能出水痘」。

鄭運鵬今早在臉書表示，自己在家看電視閉關一週，今天跟著院會正式上班，臉上的狀況已經是上星期日開始滿面水痘花之後最能見人的狀況，並指出一開始是小孩有點長疹子的狀況，本以為是蕁麻疹，且吃了藥後症狀也全都消失，想不到自己從2月18日開始也出現類似狀況，2月19日情況更為嚴重，立刻與同仁保持距離，並在2月20日前往醫院看診，才確認是水痘。

鄭運鵬指出，因為已經過了抗病毒藥的使用時機，只能讓病程走完，隨後全身、整臉水痘大發生，他也開始進行「閉關」，除了回診外都沒有外出，且接觸者也沒有人出現症狀。

鄭運鵬感嘆地說，「年紀大了真的不能出水痘」，提醒若有人還沒有打水痘疫苗可以儘快接種，並說若第一時間有類似症狀，「不管有沒有接種疫苗、或者印象中小時候得過，都去看診比較安心」。