衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）本月24日開會決議，開放12到17歲青少年接種莫德納疫苗作為第1、2劑。外界關心何時上路？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，3月25日已行文各地方衛生局，待各醫療院所準備完成後，即可提供接種，最重要的是需取得家長同意書。

為銜接BNT疫苗缺口，ACIP日前開會決議開放青少年可接種莫德納疫苗作為第1、2劑，但暫不開放第3劑接種。衛福部長陳時中當時表示，相關行政作業尚未完成，正式實施時間會再向大家說明。有家長關心何時可以讓青少年孩子接種莫德納疫苗？莊人祥表示，3月25日已行文各地方衛生局 ，地方衛生局會再跟各醫療院所發文，應該陸續都會開始提供12到17歲青少年莫德納疫苗接種。

這是否代表3月25日起已正式開放？莊人祥表示「對，現在就已經可以打了」，但有些縣市的醫療院所不見得有準備，須查明後再向各醫療院所預約。他提醒，依照目前建議，應與上一劑疫苗間隔12周，醫療院所於接種前應充分告知保護效益及心肌炎、心包膜炎等風險，最重要的是需取得家長同意書。

「1922公費疫苗預約平台」最後一輪即將收官。莊人祥提醒，該平台於3月31日之後將不再提供預約接種，如有疫苗接種需求的民眾，可至疾管署網站「COVID-19疫苗接種資訊」查詢疫苗接種院所地圖及名單，包括各縣市隨到隨打接種站，並提供各接種院所的時間，請民眾多加利用。

指揮中心統計，昨（28）疫苗接種共5萬6602人次，目前疫苗涵蓋率第1劑83.39％、第2劑78.24％、第3劑49.46％。