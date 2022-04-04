德國一名61歲老翁近一年來一共接種了90劑新冠疫苗，最多一天甚至施打3劑，警方發現他是為了販售疫苗護照而反覆接種疫苗，目前尚不清楚老翁的身體狀況，只知道他接種了不同廠牌的疫苗。

綜合美聯社、德國之聲報導，德國東部城市馬德堡（Magdeburg）一名61歲老翁自2021年夏天以來，便反覆造訪德國東部薩克森邦（Sachsen）及薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）2地不同的疫苗接種中心施打新冠毅苗，至今約施打90針，有時甚至一天施打多達3劑。

報導指出，老翁每次都攜帶全新、空白的疫苗護照到接種中心施打，施打前他使用本名、真實生日預約，不過到現場時又沒有出示健保卡，因此讓他未被發現。接種完成後，老翁又把疫苗護照上寫有疫苗批號的頁面撕掉，將護照賣給反疫苗人士賺錢。

儘管鑽了行政漏洞未被發現，不過接種人員的記性是好的，3月初德東城市德勒斯登（Dresden）一間接種中心的人員認出老翁的長相並起疑，老翁後來再進入薩克森邦愛倫堡（Eilenburg）一間接種中心後，工作人員便報警，當時老翁連續2天施打疫苗。隨後警方從他身上搜出了好幾本疫苗護照，並展開刑事調查。

目前老翁並未被羈押，不過他因非法發放疫苗接種證明及偽造文書受到調查。

目前也不清楚老翁的身體狀況以及施打了哪些廠牌的疫苗，只知道他接種了「不同疫苗」。