香港新冠疫苗接種計劃已推行395天，目前全香港12歲或以上人口第一劑疫苗接種率已達92％。香港特首林鄭月娥昨表示，疫苗接種是香港走出疫情，以至恢復與大陸和海外正常通關的必要條件。

林鄭月娥表示，以往已重複介紹過多次接種疫苗的重要性，重申疫苗可顯著減少染疫後的重症及死亡率是不爭事實，既有科學實證依歸也受海內外專家認可；也是香港走出疫情，以至恢復與大陸和海外正常通關的必要條件。她呼籲，尚未接種疫苗的市民，特別是「一長一幼」以及適時接種第二、三劑疫苗的民中盡快接種疫苗。

香港公務員事務局局長聶德權則指出，截至本月26日晚，香港累計接種1490萬劑次疫苗；12歲或以上市民第一劑接種率為92％，兩劑接種率為84％；3至11歲兒童亦有31萬人打一劑，即3歲以上人口第一劑接種率已達89.5％。同時，合資格人口中已有55％打了三劑。

他表示，港府下一階段目標是爭取在4月底前，將12歲或以上人口第二劑接種率提升至90％，並全力提高兒童、青少年、70歲或以上長者，以及安老及殘疾院舍院友的接種率。他說，港府已增加疫苗接種能力，目前每日可打10萬劑，但過去7天每天只有約6萬人接種，形容是「疫苗等人」，因此未來會更為主動，改為「疫苗找人」，並繼續以「一老一幼」作為工作重點。

對於長者及殘疾人士，港府早前已聯同醫護機構、地區組織等推展家居疫苗接種計劃，為有關人士進行上門接種。為擴大計劃受惠範圍，港府將建立網上平台，讓有需要人士登記資料，從而獲得上門接種服務。