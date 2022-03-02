CloudMile萬里雲完成近台幣4億元（1400萬美元）的C輪募資，由台灣大(3045)與富爾特(6136)共同領投，另有多家創投共同參與，包含：國泰創投、萬豐資本與Potential Captial等跟投。CloudMile萬里雲成立5年以來，提供顧問諮詢、雲端搬遷、營運優化、成本控管等公有雲加值服務的全球雲端託管服務供應商（MSP）商業模式，為台灣各大產業啟動數位轉型與加速。

CloudMile萬里雲成立以來協助超過500家企業數位轉型，是台灣首家獲得Google Cloud MSP 託管服務認證的菁英合作夥伴。萬里雲成立初期，以服務數位原生（digital-natives）產業出發，透過營運雙引擎「MSP與平台策略」佈局各大產業，近年更成功協助金融產業、半導體產業和高科技產業等大型企業(Enterprise)，打造台灣的數據雲端生態系。

此外，CloudMile萬里雲另一營運引擎「平台策略」，為因應雲端生態系中產生的各種可能與需求，提出相應的策略建議與服務，包含：雲端資安、CDP或AI模型的建構等。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大三年來積極轉型科技電信公司，持續在電信平台上，堆疊超5G科技服務，並已展現初步成果，進入再成長的階段。在企業市場方面，看好加速數位轉型下，上雲、混合，以及 PaaS(平台即服務)、SaaS(軟體即服務)、AIaaS(人工智慧即服務) 等雲端需求，在亞太區的長期成長潛力。將與萬里雲結盟進軍大東南亞 (GSEA) 市場，朝向區域級科技電信集團邁進。