根據高盛預估，今年標普500指數主要產業中，以科技股獲利成長率最為強勁，高達25%，明顯高於其它產業。中信投信表示，地緣政治、全球利率正常化、通壓等三重壓力下，企業獲利將是推升報酬率關鍵，但短期市場進入高檔震盪格局，建議以科技多重資產做為配置主力，緩衝下檔風險。保德信投則認為，俄烏戰爭帶動國際能源價格爆衝，更加凸顯潔淨能源未來中長線發展的重要性，而零碳排的電動車正是各國政府爭相推動的新世代移動交通工具，加上由於各國積極推動碳零排放政策，停售內燃車已經成為國際共識，有助於帶動全球電動車銷量出現大幅成長。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，全球都在關注俄烏衝突進展，但參考過去歷史，1990波灣戰爭、2001年阿富汗戰爭、2003年伊拉克戰爭等經驗，戰爭前不確定性往往導致風險性資產下挫，但由於地域性戰爭對全球經濟影響有限，戰爭開打後不確定性下降，大盤隨即逐步收復失土，近期的回檔修正反而提供切入科技多重資產的買點。

針對市場近日擔憂的利率正常化，楊士醇表示，自1950年以來聯準會的12次升息循環中，美股的年均增長率為9%，其中11次實現了正報酬。如果將時間拉近，從1994年以來，聯準會升息後科技股報酬率通常還高於大盤，首次升息後的6個月後，科技股平均優於大盤8%，12個月後則是高出13%。

保德信投信認為，在中美歐電動車發展目標一致的推動下，目前超過35個國家和部分全球主要車廠，紛紛簽署加速轉型至零碳排電動車，主要車廠包含美國大廠福特、GM，以及歐洲的富豪汽車、奧迪、福斯汽車等，皆致力目標於2035年生產百分百的零碳排汽車，預期在全球各國彼此競爭且合作的關係之下，零碳排汽車等新供應鏈將持續擴展且商機無限。

保德信投信認為，從全球各國的政策來看，美國目前電動車滲透率僅為5.5%左右水準，到了2026年預料汽車銷售中將有三成為電動車，除此之外，美國白宮已經透過政策紅利，利用購車優惠與獎勵設置充電樁等方式來推動，預計目標至2030年，美國所銷售的所有新車中，將有高達一半為電動車；而中國政府同樣訂定至2030年，新增的新能源交通運輸比例達40%。2035年，歐洲將全面禁售燃油轎車，取而代之為電動車銷售，後續所帶來的龐大銷售預期、相關供應鏈發展十分可觀。

中信投信的科技多重資產，則首選雲端運算、AI、物聯網等主流趨勢產業，搭配電動自駕車、元宇宙等前瞻科技產業，並以非投資級債為目前配置主力。