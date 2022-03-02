美國貿易代表署（USTR）周二（1日）公布年度貿易報告。關於中國的部分，報告以「重新調整對華貿易政策」為題，將使用經濟工具箱中的所有工具，並在必要時開發新工具，堅定地捍衛美國和其他尋求公平競爭的市場經濟體的利益。

在「重新調整對華貿易政策」（RE-ALIGNING THE U.S.–CHINA TRADE RELATIONSHIP）的部分，報告提到，美中貿易關係複雜和競爭激烈，兩國既是合作夥伴也是競爭對手，批評中國採取不公平和反競爭行為，包括為特定行業提供補貼和限制市場準入等。

報告又指出，美國和盟友的供應鏈過份集中於中國，在北京的非市場行為下，長遠會削弱供應鏈的抵抗力，影響創新和消費者利益，傷害美國與其他國家。報告批評中國對勞工保障不足，包括在新疆出現強迫勞動。

報告指美國正向中國提出關切，並加快與盟友和夥伴合作應對，形容拜登政府對中國態度是深思熟慮，並著眼於長遠，包括加大國內投資、加強供應鏈的彈性，以及在按需要發掘新的應對工具。

報告中還強調，將使用經濟工具箱中的所有工具，並在必要時開發新工具，堅定地捍衛美國和其他尋求公平競爭的市場經濟體的利益。

早前，中國商務部在談及中美第一階段貿易協議執行情況時表示，希望美國盡快取消對華加徵關稅和制裁打壓措施。