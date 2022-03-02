暗夜飛車衝入民宅騎樓，轎車撞到扭車變形，鹿港消防分隊動用破壞器材救出女駕駛。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

暗夜飛車衝入民宅騎樓，轎車撞到扭車變形，鹿港消防分隊動用破壞器材救出女駕駛。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣鹿港鎮海浴路凌晨3點多發生飛車自撞，張姓女駕駛轎車，失控衝撞騎樓後，路旁小貨車、汽車和3部汽機車也如被打保齡球般，全撞得東倒西歪，連電線桿被倒，衝擊力道強烈，轎車也撞成一團爛鐵，張女受困在駕駛座，彰化縣消防局第一大隊受理報案後，動用破壞器材救出，幸好老天保佑，駕駛沒有生命危險。

這起暗夜飛車衝入民宅騎樓，轎車撞到扭車變形，景象讓人怵目驚心，鹿港分局交通分隊調查，34歲張女沒有酒駕，她表示返家途中，視線不佳，看到路口有交通錐，以為前面有大洞，為了閃避，緊急轉動方向盤，才失控撞上民宅。

「轟！」深夜裡強烈撞擊巨響，把附近住戶都吵醒，感到一陣天搖地動，出門看到電線桿被撞倒，汽機車東倒西歪，廢鐵、玻璃掉落一地，都想著這聲慘了，鹿港消防分局動用破壞器材，費了好大力氣，把駕駛被救出，看到女駕駛沒有生命危險，都直說「阿彌陀佛」、「暗摸摸，車駛勒飛，太危險了，好家在人沒事」。