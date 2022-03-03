大陸全國政協、人大兩會將於本周陸續開幕，央視新聞報導，目前正在中國太空站「出差」的中國太空人王亞平還有另外一個身份，就是大陸全國人大代表。她說，作為人大代表能夠在太空，在中國人自己的太空站上履職，她倍感驕傲和自豪。

王亞平表示，因為在太空「出差」的原因，這次她是請假，不到現場參會。但是對於即將召開的大陸全國「兩會」，她還是充滿期待的。未來如何更好地發揮太空站作用？她也很想聽聽代表、委員們的意見和建議。

王亞平表示，在下一步的工作中，她會繼續在自己的崗位上，以最飽滿的狀態、最精準的操作完成好神舟十三號的飛行任務，同時還準備開展航天科普教育實踐等方面的調研，發揮好人大代表的作用。

大陸全國人大代表王亞平是中國首位出艙活動的女性航天員和首位太空教師。過去一年來，王亞平執行神舟十三號飛行任務、開展太空授課，對話京港澳青年學子，將履職重點放在探索宇宙和開展太空科普活動上，把「航天夢」的種子播種在青少年們的心中。

這兩天，在距離地面400多公里的中國太空站裡，神舟十三號太空人除了在軌工作生活之外，還有一個重要的內容，就是籌備著下一次的「天宮課堂」。

王亞平表示，作為「太空教師」，她一直在思考怎樣讓課程和實驗更具趣味性和啟迪意義，所以在太空「出差」的這段時間，一直在進行各種實驗和嘗試。

2021年12月9日，中國太空站首次太空授課活動，「天宮課堂」開講。課堂上，除了和北京、廣西南寧、四川汶川的青少年展開互動，王亞平還與來自香港、澳門青年學生分享了太空的奇妙。

王亞平表示，通過「天宮課堂」把太空的豐富科普資源運用好，激發社會大眾特別是青少年弘揚科學精神、熱愛航天事業，更好地發揮中國太空站在太空科普教育方面的作用。

2022年新年第一天，元旦京港澳天宮對話中，王亞平再次與香港、澳門的青年學子，暢談青春夢想，分享奮鬥歷程。「我真心期望更多的年輕人能加入我們的隊伍中，接過歷史的接力棒。只要敢於有夢，勇於追夢，用智慧和汗水打造自己的夢想飛船，就一定能夠迎來自己夢想的發射時刻，飛向屬於你的浩瀚星空。」

目前，神舟十三號上的三名中國太空人已在軌道上駐留近5個月，他們先後完成了2次出艙活動，進行了機械臂輔助艙段轉位、手控遙操作等空間站組裝建造關鍵技術試驗。王亞平不僅邁出了中國女性艙外太空行走第一步，也成了目前中國在軌時間最長的太空人。