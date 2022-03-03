興達電廠事故釀全台大停電 王美花致歉：聽說有「蹦」一聲

全台3日上午驚傳全台大停電，台電表示，中南部因興達電廠開關場事故，導致南部電力供需失衡，北部地區則是因為低頻電驛動作引起轄區主變壓器卸載停電，合計全台約500萬戶停電。

台電總經理鍾炳利表示，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電；北部地區則是因為北西區處轄區二次變電所及配電變電所共19所低頻電驛動作引起轄區主變壓器卸載停電。

鍾炳利指出，北部地區目前已經陸續恢復供電，中南部地區預計是中午之後、尤其是嘉義以南的地區仍在搶救中，有最新情況會再更新。

台電強調，事故發生當時系統備轉容量率達24.61％。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電，而目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能陸續啟動。

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