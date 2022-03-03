桃園市長鄭文燦3日出席行程，致詞提及早上大停電，是興達電廠外線的開關跳電，他說，桃園有14電梯、19名民眾受困，立刻搶救完成，沒有民眾受傷。鄭文燦也說，一次電廠的外部線路跳電，台電電網韌性必須要提高。

鄭文燦表示，桃園統計19萬戶停電、22個變電所停止運作，10時30分起陸續恢復運作，也請經發局聯繫各工廠工業區瞭解是否有災損，各工程單位也要了解整個工程是否因為停電而受到損害。鄭文燦說，台電公司在這個電網的韌性必須要提高，一次的電廠的外部線路的跳電，造成全台大停電，這個地方確實有需要去瞭解到底原因是在哪裡。

鄭文燦也說，桃園有14部電梯、19名民眾受困，消防局第一時間搶救。警方也擔心交通號誌沒電，執勤路口交通疏導。

台電稍早則發出訊息，桃園市停電範圍包含中壢、平鎮、楊梅、大園、八德、觀音、蘆竹、大溪等地區，曾停電戶數19萬2617戶，桃園全部戶數11時17分復電。