智原(3035)近期股價在突破前期整理後、一路飆升，衝上300元後依舊持續強勢，今開高走高、股價續揚2~3%不等，有鑑於多年耕耘利基型產品有成，步入收穫豐碩期，智原今年營運持續維持成長態勢，法人看好獲利能力上看一個股本。

智原預估第一季營收季增中雙位數幅度，毛利率維持50%的高檔水準，其中量產晶片與NRE均季增雙位數幅度，而IP季增個位數幅度，營收若依季增幅度則依序為量產晶片、NRE(委託設計)、IP，雖量產比重穩於高檔，但因其產品組合優化，持續往利基型與高利潤產品挪移，故量產晶片毛利率維持高檔。

智原自2015年開始投入利基型產品拓展，經過多年NRE開發，已步入開花結果的量產晶片豐收期。展望2022年，智原尚未步入量產案件仍有153件，約占2015年以來開案數的55%，已量產比重則約35%，智原每年仍持續新增40~50個案件，隱含未來量產晶片具有成長延續性。再者，智原利基型產品，包括工具機、智慧電表、MCU與小基站，以及今年將量產的Ethernet switch等，應用領域廣泛並且生命周期長，對營收貢獻穩定性較高，其中，智原以智慧電表與 MCU(微控制器)為最大宗應用，智慧電表2021年受到疫情的干擾，客戶今年採購力道回溫，智原Design win案件已超逾35件，其中60%尚未步入量產，對後續營運前在成長性有助益。

智原今年營運動能優於預期，多年耕耘利基型產品有成，步入收穫豐碩期，法人也樂觀看好智原今年獲利有機會站上一個股本。