消防局則說，因停電影響電梯共14部，協助19人脫困。（翻攝照片）

全台大停電，桃園市多處受影響，桃園市警察局統計，停電路口63處，派遣警民立159人協助疏導，不過尚未接獲停電發生交通事故。另桃園市消防局統計，桃園市電梯受困案14案，已脫困19人。

警方表示，獲報大停電後，主動前往各大交通地點查看，若號誌出現問題，立即協助疏導交通。消防局則說，因停電影響電梯共14部，協助19人脫困。