桃園63處路口停電 19人受困電梯 11:512022/03/03 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市多處受影響，桃園市警察局統計，停電路口63處。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防局則說，因停電影響電梯共14部，協助19人脫困。（翻攝照片） 全台大停電，桃園市多處受影響，桃園市警察局統計，停電路口63處，派遣警民立159人協助疏導，不過尚未接獲停電發生交通事故。另桃園市消防局統計，桃園市電梯受困案14案，已脫困19人。 警方表示，獲報大停電後，主動前往各大交通地點查看，若號誌出現問題，立即協助疏導交通。消防局則說，因停電影響電梯共14部，協助19人脫困。 全台大停電 竹縣消防局接獲4起電梯受困案 全台大停電 南投7萬戶停電 1人電梯受困已獲救 #停電 #消防局 #協助 #桃園 #電梯受困 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 台北市37件電梯受困案 10:132022/03/03 社會 嘉義7萬戶受全台大停電影響 嘉義市已恢復供電 10:302022/03/03 生活 全台大停電 中市5件電梯受困 10:462022/03/03 社會 全台大停電 台東傳2人受困電梯 09:592022/03/03 社會 台電低頻卸載全台大停電 桃園逾19萬戶停電 10:062022/03/03 生活 全台大停電 高市府一級開設成立停電災害應變中心 10:382022/03/03 生活 彰化11萬餘戶大停電 10點46分全數復電 電梯受困有兩件 11:362022/03/03 生活 全台大停電 中市大里區驚傳電箱爆炸 10:102022/03/03 生活 基隆6.1萬戶大停電「僅中正區倖免」共計3人受困電梯 10:152022/03/03 社會 303全台大停電 500萬戶停電、陸續復電 11:202022/03/03 財經 全台大停電 彰化縣逾11萬戶停電 1件電梯受困救援中 10:272022/03/03 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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