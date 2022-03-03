全台大停電，缺電概念股得利！3日上午9時許全台無預警大停電，北中南均傳「災情」，衝擊電子族群，惟資金也「眼明手快」，隨即湧進不斷電系統UPS、風電及太陽能等綠能族群，概念股盤中買單急拉。盈正（3628）聞訊強拉漲停、碩天（3617）大漲逾6％，太陽能廠安集（6477）同樣勁揚逾6％，達能（3686）、國碩（2406）也「電力十足」。

全台3日多處發生大停電狀況，災情遍布全台，「嚇趴」台股電子族群盤中震盪。不過，不斷電系統設備廠、綠能概念族群反倒因此受惠，盈正盤中強鎖漲停，碩天也帶量拉出長紅K棒、大漲逾6％，一舉突破5日線、月線及季線，改寫近四個月新高；而汽電共生專業公司台汽電，也跟漲逾1％。

此外，國內「缺電」題材自去年持續為市場所熱議，相關泛綠能族群早已成投資人公認之「缺電指標股」，太陽能電、風電、儲能產業3日盤中全面「吸金」，資金積極轉入題材股卡位。

太陽能方面，安集大漲逾6％，盤中最高價衝上54.8元，改寫1月中旬來新高，達能、國碩、元晶、碩禾、聯合再生漲幅也落在1～5％；至於離岸風電概念股，上緯投控、亞力也勁揚近2～4％，台達電、中興電、華城、華新、永冠-K也力守平盤之上。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤指出，為滿足再生能源併網所產生的大量調頻需求，及降低間歇性發電對電力品質的影響，研判台灣儲能系統需求將明顯提升，至2025年台灣儲能系統容量將達 590 MW（百萬瓦），並提升電力系統穩定運轉的效率，投資人可持續留意具長線題材之綠能投資。