奇偶(3356)公布110年財報，全年稅後盈餘為1.77億元，年增11.1%，每股盈餘為1.97元，奇偶科技表示，公司將持續擴大導入AI功能攝影機產品及藉由控制成本外包生產標準純監控攝影機，並積極搶食大陸競爭者退出後的北美市場，今年營運展望較去年樂觀，今天早盤股價相對抗跌。

奇偶過去幾年積極進行調整，產品研發朝三個方向進行，如：對於市場所需求的產品會採用多方引進的方式，不侷限於自製，而是透過軟韌體的整合讓應用的領域更廣更深，且AI人工智能的人、車、臉辨識技術在過去這一年已經成功運用在許多不同的案場上，包括保全、零售、門禁、工廠、交通等等的領域，經過客戶端的調整，標準化的AI產品已經陸續推出中，智慧醫療也會是公司重點開發項目；以及擴大奇偶科技既有產品的雲端服務，讓客戶可以隨時隨地使用無限的頻寬與儲存空間，按實際使用計費，不需要前期昂貴的建置成本或常態性的系統維護人力，以持續開發出使用雲端服務的客群，隨著調整成果逐步顯現，奇偶營運也漸入佳境。

奇偶科技110年合併營業收入12.46億元，年成長7.7%，營業毛利為5.84億元，年成長9.9%，合併毛利率47%，年增1個百分點，營業淨利為1.54億元，年增261%，營業淨利率為12%，營業外收入4477萬元，稅前盈餘為1.99億元，淨利歸屬於母公司業主為1.77億元，年成長11%，以目前股本8.98億元計算，每股盈餘1.97元。

展望今年，奇偶表示，今年還是要看北美市場拓展市場狀況，希望能搶食大陸廠商空缺出來的市場，在產品面，公司主軸還是延續增加產品導入AI及人臉辨識系統等，將部分攝影機加入AI功能，加值產品價值，對於純監控攝影機，公司亦以成本控制考量，外包生產，並藉由軟體維持毛利，今年營運展望較去年樂觀，預期將可延續過去兩年成長趨勢。