俄烏戰雲密布，重創全球股市，那斯達克指數逼近落入跌幅兩成的熊市區間，S&P 500指數也一度跌幅超過10%，影響最新的美國散戶投資人協會情緒調查（AAII)中(截至2022/2/24)，認為美國股市未來六個月前景為「看跌」(亦指熊市情緒)的散戶投資人百分比創下9年新高，飆升至53.7%。

「元大S&P500」ETF研究團隊表示，美國散戶投資人情緒指數由美國散戶協會(簡稱AAII)所調查製成，於每週四發布問卷結果。根據過去經驗，這項指標常視為市場的反向指標，過度看空的數據出現時，往往是股市落底訊號；相對地，當看多情緒增加到高點時，股市多會出現修正。

在過去10年來，僅有3次AAII熊市情緒指數突破50%，事件分別來自2020年3月的新冠疫情爆發、2018年12月的美中貿易戰，和2013年4月的聯準會縮減購債恐慌。

統計這3次S&P 500指數在市場極度恐慌後的1個月、3個月和6個月績效，可以發現全數都是出現上漲的表現，平均報酬率分別為7.5%、14.1%和20.9%，其中最好的6個月表現甚至高達36%。受到俄烏戰亂影響，這次AAII熊市情緒指數再度突破50%，若參考過去經驗，很有機會是再次布局S&P 500指數相關ETF產品的很好時點。

「元大S&P500」ETF研究團隊表示，從美國最新的就業數據，顯示隨著疫情影響消退，美國就業人口轉趨成長且動能不弱，經濟基本面無虞。後續可繼續觀察俄烏戰爭導致國際油價飆漲，對於通膨情勢的影響，若戰爭衝突僅為短期且範圍有限，應不致改變美股的長多格局。

在美股四大指數裡，相對於道瓊工業指數、那斯達克指數、費城半導體指數，S&P 500指數更為廣泛地追蹤美國前500大的大型上市公司股價表現，產業涵蓋面更為豐富，兼具廣度及深度，一直被視為最能代表美國經濟與股市的指數。

因此，對於有意掌握美股利空退散後漲升行情的投資人，可以透過國內唯一一檔追蹤S&P 500指數單日兩倍績效的元大S&P500正2(00647L)參與，有機會在短期行情裡，放大績效表現。至於想要把握美股長線機會的投資人，則可布局元大S&P 500(00646)，風險分散地參與美國最具創新能力與競爭優勢企業的投資商機。