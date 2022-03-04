通膨壓力上升，台股加權指數4日開低在17845.01點，權王台積電（2330）開低在595元，跌破600元關卡，賣單調節航運、塑化、鋼鐵、紡纖、食品、電子等類股，僅剩黃金概念股、資訊服務等少數族群，不畏股市下跌，股價逆勢上揚，台股早盤加權指數跌幅擴大，下跌逾200點。

俄烏戰情促使原物料價格飆高、引發通膨疑慮，再加上雲端軟體及資料倉儲服務商Snowflake Inc.等軟體類股公布財報後股價慘摔，帶動科技股走軟，使得美國四大指數3日全面走低。

道瓊工業平均指數3月3日終場下跌0.29％（96.69點）、收33794.66點。

那斯達克指數下跌1.56％（214.08點）、收13537.94點。

費城半導體指數下挫2.24％（76.40點）、收3339.76點。

元富投顧指出，從技術面來觀察，台股下探半年線後反彈，面臨短期均線反壓，尚待國際利空鈍化，台股才有挑戰萬八機會。

以中小型股為主的櫃買指數走勢較弱，在半年線附近整理，但內資資金還在，區間以218～222來看待，指標股看笙泉、鈺創、合晶、藥華藥。

俄烏衝突持續延燒，市場避險情緒升高，美元還有上升空間，預期在96.5～98區間整理，密切留意熱錢去向。

投信連續22日買超台股，聚焦近期投信買超及站在月線上個股，有長榮航、創惟、智原、長榮、陽明。短線國際變數仍多，且新冠肺炎疫情變化迅速，盤面資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局。