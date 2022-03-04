訊連科技（5203）受惠於轉投資子公司玩美移動（Perfect）將赴美SPAC掛牌，帶動訊連4日一開盤即攻上漲停鎖死，盤中仍有2900多張買單排隊進場，訊連股價達103元，寫去年4月中以來新高價。

訊連昨日宣布旗下轉投資的玩美移動將在美國透過SPAC上市。訊連持股玩美移動36.3％，為第一大股東。玩美移動將與空白支票公司Provident Acquisition Corp（PAQC）合併，合併後將以玩美為存續公司，預計將在今年第三季於美國納斯達克上市，股票代碼PERF。

合併上市後，玩美移動估值為14億美元，其中企業價值達10.2億美元，為台灣軟體新創界繼GOGORO、Appier（沛星科技）之後的另一隻軟體獨角獸。

不過，玩美移動因發行特別股，在其財報上依國際會計準則歸類為透過損益按公允價值衡量的金融負債，因此當玩美移動估值上升，該特別股 (負債) 價值同時增加，導致玩美移動需認列帳面損失，連帶使訊連同步認列業外損失，訊連全年營業利益新台幣1.97億元，但業外因為認列玩美移動，虧損達7.96億元，造成訊連科技2021年稅後淨利虧損新台幣5.36億元。

對此，黃肇雄表示，玩美的業外虧損已於去年認列，且是業外虧損，並非本業虧損。未來如果訊連未再增資玩美移動，將不會再去認列其虧損。

而訊連經過一年閉鎖期後，不排除於2023年第三季處分部分玩美移動部分股權，以回收投資利益，但同時也會保有一部分股權，處分利益將與員工、股東分享。