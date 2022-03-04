精誠(6214)2022年啟動大規模徵才計畫，擴大召募「5A」、「雲服務」、「資安」等技術領域人才，預計延攬超過1000名社會新鮮人及優秀菁英，包含Java程式設計師、.NET程式設計師、雲端研發工程師、資安工程師、iOS／Android APP開發工程師、微服務工程師，涵蓋智慧綠能、智慧資安、智慧電商、智慧製造、智慧金融、智慧城市、智慧醫療等多元產業應用。鎖定資工資管、統計、數學等相關理工科系畢業生。

精誠集團人資長黃郁仁表示，現在所有產業都有數位轉型需求，資訊服務業的發展以前所未有的速度持續成長，精誠連續6年營收創下新高，持續投資海外市場，開創新事業商機；並重視員工的成長學習，每年都會設定員工的技術成長藍圖與學習地圖，讓每位同仁擁有豐富的技術學習資源。

此外，精誠每年提供100名實習名額，讓同學透過參與專案開發加強實作經驗，進一步參與各行業的應用情境。此外，今年將開辦第三屆「精誠雲學院」，以概論課程、原廠認證課程、實習三階段人才養成計畫，引導同學順利進入雲服務技術領域。實習期間，公司均安排資深同仁擔任Mentor指導實習生，針對實習期間表現優異的同學，將在畢業前即發給預聘書，同學們可透過實習培養自身職場競爭力，為自己加分。

精誠以軟體連結數據，以數據整合為核心，持續透過5A（AP、APP、API、Appliance、Algorithm）跨界軟體能力，以及上雲、用雲、管雲、護雲4大雲服務核心技術，並積極加大雲服務與資安領域生態圈的整合佈局，為企業客戶打造創新價值的數據服務與商業模式。2021年營收為295億元，員工約4200人，其中40％為技術與軟體人員。