全台大停電藍委怒了 包圍發言台怒轟王美花：不要雞排 立刻下台

興達電廠事故昨日造成全台多處停電，國民黨黨團、民眾黨黨團及時代力量黨團今要求行政院長蘇貞昌率相關部會，於調查結果出爐後赴立法院專案報告，今日上午經朝野協商決定，各黨團訂於本月底前，邀請蘇貞昌率相關部會首長，針對興達電廠事故導致全台停電專案報告，並備質詢。

立法院今天邀請蘇貞昌率行政團隊施政報告，國民黨團針對昨天全台無預警停電，於蘇貞昌上台施政報告前聚集在發言台，甚至國民黨多位立委手拿雞排包圍蘇貞昌跟王美花，要求蘇貞昌道歉、王美花下台。

此外，國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團皆要求，行政院應於調查停電肇因後，由蘇貞昌向立法院進行專案報告，並備質詢，此要求今日上午經過朝野協商達成共識。

依據朝野協商決議，本月底前邀請蘇貞昌率相關部會首長，提出有關0303興達電廠事故導致全台停電專案報告並質詢，質詢人數分別為民進黨11人、國民黨7人，民眾黨及時代力量各1人，未參加黨團委員得優先發言，每位委員15分鐘。