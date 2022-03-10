教育部近日召開私校諮詢會，研議花蓮國光商工、屏東志成商工、雲林益新工商、嘉義大同高職與台南華濟永安高中等5校解散董事會議案。教育部長潘文忠今(10)日證實此事，後續也將依法展開財產清算等相關作業。

根據〈高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法〉第37條規定，已停辦私校必須在3年內完成復辦、新設、與其他學校合併、或變更為其他法人。

立法院教文會今日邀請教育部列席報告，針對5所私校後續，潘文忠在會前接受媒體聯訪時表示，當中不只國光商工爭取改辦文化藝術基金會，先前也曾有學校提出轉型計畫，想改辦長照機構，卻都被打回票。

潘文忠說，甚至在日前的私校諮詢會議間，還有其他學校提報轉型計畫書，看來並不瞭解事情的嚴重性，讓在場委員感到詫異。

潘文忠指出，過去看到部分私校所提出的退場計畫，確實有不足，甚至有部分申請改辦使用，計畫呈現的卻是非常低密度的校產應用，缺乏公益性、可行性，因此被教育部駁回。

潘文忠強調，私校諮詢會審視5所私校的狀況後，確認所提的改辦、轉型計畫未在3年期限內完成，將提請主管機關，進行後續財產清算程序。