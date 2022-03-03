日本因COVID-19疫情在31個都道府縣實施「防止蔓延等重點措施」將於6日到期，其中東京都等15地有意延長，日相岸田文雄將在今晚說明後續方針。

日本放送協會（NHK）報導，內閣官房長官松野博一今天上午在記者會表示，對於因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的「防止蔓延等重點措施」，現在已有15地申請延長實施，包括東京都等首都圈1都3縣（東京都、千葉、埼玉、神奈川等3縣），大阪、京都與兵庫等關西3府縣，以及北海道與愛知縣等地。

另有福岡、長野、廣島等12地申請如期解除。

松野說，中央政府將儘速研議各地方政府提出的需求，在實施期限前做出必要判斷。

日本中央政府今天由相關閣員商議防疫重點措施後續，首相岸田文雄預計晚間召開記者會對外說明。

預料岸田的記者會除宣布防疫重點措施後續，也將說明進一步放寬邊境管制，以及對於國際原油價格高漲，將如何抑制汽油零售價的因應措施等。