安心食品（摩斯漢堡）推進數位轉型，今日發表MOS Order App「MOS安心取溫馨送」新功能。安心食品董事長林建元說，即便疫情降溫，眼看快可以回到正常生活，但「很多事情回不去了」，過去摩斯外送比率不過2％，但疫情這兩年激增至15％，即便去年7月疫情降溫後也變動不大，這種趨勢將成為長期生活方式。

「MOS安心取溫馨送」提供會員各式商品的量購優惠之外，更提供會員方便將取貨票券轉贈及接收的分享功能，手機持有取貨票券的會員，可以享受隨時、隨地、隨店在全台直營店鋪取貨零距離的體貼服務，搶攻後疫情時代新趨勢。

「MOS安心取溫馨送」主打優惠買、慢慢用、溫馨送、方便取，優惠買：摩斯漢堡的會員可以在安心取專區，享用眾多活動最低5折優惠。量購優惠的內容包括MOS Cafe’、紅茶、漢堡、點心及各項適合送禮的商品，312生日慶活動期間3／11至4／30在安心取購買摩斯咖啡及經典的摩斯紅茶，就可以享受買31送31杯及買50杯送50杯、買百杯送百杯的半價優惠，還有各式摩斯蒟蒻、咖哩等禮品。

摩斯漢堡「MOS安心取溫馨送」使用者先下載登入MOS Order App會員身，從首頁進入安心取專區，挑選喜歡的商品，使用信用卡支付或綁定摩斯卡會員錢包，即可取得優惠票券。購買後，可以慢慢享用，或是將票券利用Line轉贈給親朋好友們。消費者收到「MOS安心取溫馨送」贈送訊息，先下載MOS Order App，加入會員後，在首頁選單進入安心取專區，點選「接收MOS安心取」，輸入8碼贈送碼即完成接收，使用優惠票券很簡單，只要進入接收安心取商品頁，點選「我要使用」，安心取提供「線上點餐使用及門市現場使用」，非常方便。

購買「MOS安心取溫馨送」提供的禮品組合，顧客不需要寄送宅配，即可利用安心取的轉贈功能，透過Line將優惠票券所需的轉贈碼傳送給好友分享，不論受贈者身在台灣的任何一個縣市，都可以利用確認碼接收票券後，到摩斯直營店面輕易取用，享受送禮零距離的溫馨服務。