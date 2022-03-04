在後疫情時代，因應全球供應鏈重組，產業界要維持發展的動能，對人才的需求更加龐大，由產官學攜手組成的中山大學「國際金融研究學院」，4日舉行揭牌儀式，包括總統蔡英文、高雄市長陳其邁、銀行公會及全台22家金融機構等代表皆出席，宣示共同打造堅強的國際金融國家隊。

總統蔡英文致詞時指出，中山大學「國際金融研究學院」4日揭牌，這也是台灣第一所以國家重點金融領域成立的學院，意義非凡。

她說，教育，是培養人才的關鍵，人才，則是產業發展的關鍵，特別是在後疫情時代，因應全球供應鏈重組，產業界要維持發展的動能，對人才的需求也更加龐大。

蔡英文表示，透過成立國際金融研究學院，台灣可以培養更多國際資產管理人才，能夠擴大財富管理的業務規模，吸引更多國際機構和資金，接下來，中山大學準備設立「半導體學院」與「學士後醫學系」，期許產官學界一起努力，為臺灣金融發展貢獻心力，創造新的里程碑。

高雄市長陳其邁表示，高雄是最有條件發展金融科技、成為台灣金融之都的城市，就像很多國家的金融重鎮，都落在海洋城市，例如阿姆斯特丹、倫敦、紐約、雪梨等。

他說，高雄不僅有中山大學與全台22家金融機構聯手，投入國際金融高階人才培育，加上高雄從10年前，便開始陸續成立不同產業主軸的新創基地，由中央成立的「亞灣新創園」也在去年底開幕，成功吸引7家國際加速器進駐，蓄積港都的創新能量與創業精神。

中山大學校長鄭英耀強調，除了專業能力如金融科技、大數據分析、永續金融等的養成，中山大學「國際金融研究學院」的主要特色，就是延攬具國際金融機構實務經驗的國際師資，採英語授課模式，並設計貫穿兩年的商業模式創新實作課程，讓學生透過個案實作，摸索與定義企業痛點，解決產業界與金融業界所面臨的商業模式創新問題。

鄭英耀表示，未來透過國際金融研究學院，將能培育出更多國際資產管理人才，可以擴大財富管理的業務規模，吸引更多國際機構和資金來到台灣，為台灣資本市場注入新活力，打造台灣成為亞洲企業資金調度及高階資產管理中心。