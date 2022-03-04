國立中山大學「國際金融研究學院」4日揭牌。（袁庭堯攝）

打造「國際金融國家隊」，國立中山大學「國際金融研究學院」4日揭牌，蔡英文總統、高雄市長陳其邁、銀行公會及22家金融機構代表出席祝賀。學院結合高雄市5G AIOT發展，未來將進駐85大樓，蔡英文期許產官學合作培育更多科技金融跨域人才。

中山「國際金融研究學院」是台灣第一家由產官學組成的國際金融研究學院，聚焦金融創新與實作並重，初期除成立「國際資產管理研究所」，也將開設「永續金融」及「數位金融」微學程模組，讓學生可跨領域選修，並透過創新商業模式實作和全英語教學，培育國際資產管理與國際化營運管理人才。

蔡英文表示，感謝教育部去年正式立法，讓不同產業參與大學人才訓練。後疫情時代，因應全球供應鏈重組，產業界要維持發展的動能，對人才的需求也更加龐大。感謝中山大學配合政策成立「國際金融研究學院」，培養更多國際資產管理人才，能夠擴大財富管理的業務規模，吸引更多國際機構和資金來到台灣。

中山大學校長鄭英耀強調，「國際金融研究學院」將延攬具國際金融機構實務經驗的國際師資，採英語授課模式，提供獎學金，提供國外交流學習機會，並設計貫穿2年的商業模式創新實作課程，讓學生透過個案實作，摸索與定義企業痛點，解決產業界與金融業界所面臨的商業模式創新問題。

陳其邁表示，很多國家的金融重鎮都落在海洋城市，亞洲新灣區交通便利，又是國家5G AIOT重鎮，高雄從10年前便開始陸續成立不同產業主軸的新創基地，中央成立的「亞灣新創園」去年底開幕，已吸引7家國際加速器進駐，「國際金融研究學院」勢必能加速高雄產業轉型。

「國際金融研究學院」，由國發會、教育部、財政部、金管會，結合金融總會、金融研訓院、相關金融業者與中山大學共同促成，3月底開放報名。