俄烏情勢緊張，美股波動幅度加大，不過，投信法人認為，除非俄烏戰況後續影響能源供給，否則對股市影響有限，若因市場氣氛變動出現修正，建議可逢低布局美股及以美國科技股為主之科技主題或全球股票型基金，掌握中長線投資機會。

復華投信投研團隊指出，參考過去經驗，除非地緣政治事件使原油供給顯著減少，否則對金融市場的影響可能相對短暫。彭博資訊統計，自1960年以來，重大地緣政治變動若無顯著影響原油供給，對美股標普500指數的短期影響約2~6%。目前美方表示不會對俄國原油制裁，且若被禁運，也不排除搭配對伊朗核協議的放鬆來減緩衝擊，使通膨不至於大幅上升。

以過去4次重要地緣政治事件對標普500指數2個月變動分析：六日戰爭（1967/6）標普500指數2個月下跌5.10%；伊朗抗議（1978/1）標普500指數2個月下跌4.50%，阿富汗戰爭（1978/12）標普500指數2個月下跌2.30%，黎巴嫩暗殺事件（2005/2）標普500指數2個月下跌3.7%。

復華全球物聯網科技基金經理人林子欽表示，現階段美歐國家未捲入戰事、對俄制裁未波及能源供給並推升通膨之前提下，評估俄烏衝突對美國經濟成長影響有限；隨供應鏈問題改善、比較基期走高，下半年通膨壓力可望減緩，聯準會緊縮速度放緩，將有助股市動能再起。

復華投信指出，因「縮減恐慌以及俄烏衝突已使美股下跌超出10%非經濟衰退之合理跌幅，此外，根據自1980年以來的統計數據顯示，若美股標普500指數波段跌幅出現10%~15%，一年後多為正報酬，且平均漲幅超過兩成，建議中長線投資人可趁回檔逢低布局，若擔心不確定因素導致的波動風險，建議可透過定時定額、複合投資法等投資方法提高投資效率。