衛福部長陳時中今天表示，目前仍有279餘萬劑高端疫苗，若逾期未施打完畢將會銷毀。（本報資料照）

立委萬美玲。（萬美玲辦公室提供）

政府去年5月政府採購500萬劑的高端疫苗，據悉，目前庫存仍有279餘萬劑高端疫苗，國民黨立委萬美玲今質詢時表示，剩餘的高端疫苗若無法在期限內打完要如何處理，原定後續仍有500萬劑高端疫苗是否還會購買，陳時中答覆，本月20日陸續有疫苗到期，全部可能會在6、7月全部過期，若未施打完將會銷毀，後續的500萬劑高端疫苗，目前沒有考慮要買。

陳時中今（4）日在立法院表示，新藥剛出來效期訂得比較短，上市後分批檢驗後會把效期延長，但超過科學性安全效期還是會銷毀。目前高端疫苗勢WHO試驗疫苗，如果3月底、4月初通過國際認證，屆時需求量會變大。陳時中說，新興疫苗本來不是太多就是不足，剩餘的高端疫苗部分會在這個月20日到期，其餘效期可能到6、7月，所以不是沒有發生銷毀的可能性。

對此，PTT網友怒轟，「浪費納稅錢」、「沒差，反正有某些人已經賺飽了」、「怎不發給死忠的拿回去供奉」、「說好的四劑戰士？」「我們的政府很有錢」、「這監察院不用查？」「死忠的真的很浪費，黨的恩賜竟然不捧場！」「稅金是這樣花的，真棒XD」、「塔綠班自己都不打是怎樣？」「民脂民膏」、「817還不快去打？」、「聽側翼在吹還以為早就打完了！」「怎麼可能，死忠仔這麼少嗎？」「817怎麼會打不完？應該是打不夠吧？」