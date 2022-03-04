民眾於疫情期間，生活步調與消費習慣改變，進而加速電子支付產業發展，各家業者也卯足全力相繼推出優惠活動吸引消費者加入。愛金卡公司旗下icash Pay自推出以來深受消費者喜愛，接連推出超值優惠，同時積極拓展新通路，因此愛金卡公司宣布，將與知名餐飲業者「牛角日本燒肉專門店」及「溫野菜」合作，民眾即日起至指定門市消費時可直接打開手機使用icash Pay支付，方便又迅速。

愛金卡公司更於2022/3/6～6/30每週日至週四推出點數優惠活動：活動期間至「牛角日本燒肉專門店」復興店或中山店使用icash Pay消費，單筆滿700元以上即享10％ OPEN POINT回饋(每戶每月回饋上限200點/各單店活動總上限5萬點)；活動期間至「溫野菜」春日店使用icash Pay消費，單筆消費滿600元以上即享10％ OPEN POINT回饋(每戶每月回饋上限200點/活動總上限5萬點)。

icash Pay不但持續拓展於餐飲通路支付，農曆年前已上線的零售連鎖通路「美廉社」支付業績更是亮眼，上線三週消費金額已成長一倍，因此愛金卡公司為了回饋消費者，祭出歡慶支付上線優惠活動。

2022/2/24～3/22期間，於美廉社使用icash Pay、OPEN錢包支付消費，單筆交易金額滿199元以上可享6％ OPEN POINT回饋(icash Pay、OPEN錢包回饋上限各25萬點/活動總上限50萬點)；2022/2/24～8/31活動期間每週五使用icash Pay、OPEN錢包單筆交易金額滿199元以上再加碼2％ OPEN POINT回饋(icash Pay、OPEN錢包回饋上限各50萬點/活動總上限100萬點)。

除了拓展新通路外，icash Pay APP更與3TET電票通合作，於2022/3/1新增了「享樂券」服務，民眾可透過icash Pay APP購買3TET所提供之各式票券，並直接使用icash Pay帳戶支付，不但快速便利，更能享受icash Pay優惠回饋。

慶祝新功能上線，2022/3/8～3/31活動期間，前1000名用戶於享樂券專區單筆支付滿1688元，即可享18％ OPEN POINT點數回饋(含原0.17％基本回饋/每戶回饋最高上限388點)。

三月份icash Pay可說是誠意滿滿，除了新增適用通路及新增功能外，優惠絕對給到滿，每每推出必定額滿的「超值星期天」活動，也將在三月份好評再延長，2022年三月份每個星期天，持icash Pay/icash2.0至16大通路消費，不限金額享10％ OPEN POINT回饋(每卡每戶回饋上限5000點/回饋通路合併計算/活動總上限550萬點)，歡迎大家多多使用icash Pay，方便之外，還能享受超值回饋。