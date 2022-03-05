為提供司法人多元跨域思維和學習，具有更多人文思維與社會關懷，司法院舉辦《趨勢講堂》系列講座，4日邀請「台灣觀光教父」、公益平臺文化基金會董事嚴長壽先生分享退休後，致力於公益事業，以及成立基金會在花東翻轉偏鄉的經驗。

司法院長許宗力高度推崇嚴長壽的人生經驗，指出嚴長壽退休後走出飯店業，致力公益，成立基金會親力親為，實際捲起袖子在花東翻轉偏鄉的教育、觀光、藝術文化及人才培育，經驗非常寶貴經驗，值得讓人省思。

嚴長壽指出，「開發」與「文明」就像是二部在比賽的車子，在大部分情況下，「開發」像推土機一樣快速地走在前面，等到回頭才發現「文明」已經跟不上了。當時自己的所作所為，曾被質疑是在阻擋花東進步，他於是告訴自己退休後要常住花東，「希望做點不一樣的事。」

同時，嚴長壽認為，教育不應是廣設大學、水平式教學，而是要發展每個孩子的天賦。而他的角色就是發揮「管理」專長，找出方法，支持將各領域、各種好的模式，將孩子們拉上來。

最後嚴長壽引用美國哲學家富勒的話：「想要改變事情，永遠不要挑戰現有的體制，而是做出一個成功的範例，最終變成可以複製的能力，讓既有的模式自然淘汰、過時。」認為「改變要用很大的力量，專注做出成功範例」，才能真正改變現狀。