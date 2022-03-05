說到近年亞洲最夯的藝術家，就不能不提來自香港的Little Thunder 門小雷，其細膩的水彩手繪風格吸引了不少粉絲，尤以獨特的筆觸與柔美畫風，以及出色的敘事能力而聞名之餘，近日更與CASETiFY合作，將門小雷首次公開、且獨家為CASETiFY設計的絕美插畫，與CASETiFY具代表性的電子配件結合，推出一系列以細膩水彩手繪風格的聯名電子配件。

Little Thunder x CASETiFY 聯名系列手機殼同步支援 iPhone 與部分 Galaxy 型號，定價1160 元起，亦推出 AirPods 以及 AirPods Pro 保護殼、磁吸式無線充電盤以及 Macbook 保護殼等多樣電子配件，定價1000元起。（CASETiFY提供）

此次Little Thunder x CASETiFY聯名系列以「Electric Dreams」為主題，透過門小雷的畫筆建築出一個充滿綺麗幻想的故事，並且描繪出故事中的四位女孩於世界末日後，意外進入虛擬的元宇宙遊戲世界，隨之踏上一段尋找愛與勇氣的奇幻之旅。在這個充滿挑戰與未知的宇宙中，這群女孩們仍堅強地互相扶持，過著如 CASETiFY 受歡迎的強悍防摔手機殼和鏡面手機殼上所呈現的多彩多姿生活。另更推出聯名系列中名為「World’s End Girls 末日女孩」的獨家限量禮盒套組，此禮盒套組包含4款限量版夜光流沙手機殼，並以「四連畫」的形式完整呈現四位末日女孩於虛擬世界生活的美麗奇幻場景，定價1萬1550元。