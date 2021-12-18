【愛傳媒藺奕專欄】和天倫見過幾次面，一直沒機會深聊，他和一寧是高中同學，他的監製又是一寧的國中同學，我們沒有道理如此見外。

雖然體重達一百公斤體積龐大，天倫的心思卻異常細膩，場勘的過程頻頻點頭、不斷重複：「都想好了呀！」「連這都想到了耶！」

導演對細節設計的稱讚，居然讓我想起自己小時候「人之初，性本疝」的糗事，因為玩耍想當英雄諸葛四郎、結果弄巧成拙搞成諸葛「西郎」，雖然沒死人但被一群小孩壓到最下面、造成疝氣的陰影，我在成長過程裡，格外在乎「鼠蹊」這個部位，我甚至自信地以為，就算我拿「鼠蹊」當作文題目，都比多數人寫任何容易的五官部位生動有趣許多。

我喜歡天倫的企圖心，他的言談裡，有大主題的魔幻寫實在裡面，但在國內目前的場景環境難以施展，醫院實景棚會是一個好的起點，明年還有耳目一新的可能合作規劃，在製片和市場的提升要求之下，希望能夠協助天倫，早日加速把所有未竟的故事類型一一說全了。

作者為文學奬得主

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