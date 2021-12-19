【愛傳媒藺奕專欄】媚姐第一次來公司看我們，這幾年，她一直很照顧我，回首那些我曾受邀參與的各項活動、劇場演出和影視放映，都像一部靜幀的電影、或是讀完一本帶旁白的有聲書。

金馬獎之前，才參加媚姐監製的紀實片《小兒子膠囊時光》第二季試映會，一邊聊一邊替她斟上清酒，2021就要過去了，原來不是一期一會啊，是相逢的人就會喜相逢。

這些年，媚姐參與製作的作品，只有兩個字可以形容，就是「溫柔」，在這個時代，溫柔意味著暫退一步，意味著一種略帶憂鬱的接納，意味著耐心，能持久地和這個並不完美卻依然動人的世界溫情相處。

無論是書籍、戲劇或電影，讓人有不死之心，有夢在動，讓我們在夢中一起散步行走。感謝帶我走入其中的前輩朋友，用近乎真誠溫柔的方式對待著、保護著，教會我敞開心扉，收穫了許多珍貴的瞬間，在這條漫長的路上繼續努力不輟，願有愛之人皆能平安地酩酊大醉。

作者為文學奬得主

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