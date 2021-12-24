「看著窗上的雨滴悄悄滑落，看著陽光如何構圖沒開燈的房間，聆聽微風正在唱著什麼樣的頻率…我的品味哲學就是『品』出生活的滋『味』」。竹林中學楊境同學參加全國作文大賽，以細膩的筆觸、深刻的體悟、靈動的修辭，充滿溫度的敘寫了自己的「品味哲學」，作品在參賽人數全國最多的新北市榮獲高中組第一名。

從竹林國中部直升高中的楊境同學，小學階段就被發現寫作的天賦，除了參加校外寫作課程，中學時經由學校國文課堂上的寫作指導，對於如何寫好作文頗有心得，他也歸納出幾點：要善用修辭，像是譬喻法、排比修辭等有助於增加文字的可讀性及節奏感，其次是將某些意境透過文字來「構圖」，並描繪出「畫面」以營造情境烘托氛圍，而寫作的基礎在於運用細膩的觀察力將看到的人事物及體會到的情感，先在思維上從點進行延伸，再拉長至線擴及到面，否則提筆時索盡枯腸也找不到素材。

另外，範文閱讀也是不可少，欣賞別人的作品，絕對可以刺激自己在文字運用上的創意，最後就是書寫習慣的養成了，他很純粹的喜歡文字之美，讀書讀累了，把生活中的點滴感動化為文字，對他來說竟是最棒的消遣。

指導老師李惠雯表示，除了日常紮實的閱讀、書寫演練外，楊境本身早有啟蒙，又有極佳的閱讀胃口，能細膩的觀察、體悟周遭事物，讓手中的溫柔之筆更有溫度地發揮，才能寫下精彩萬分的作品。

而他又對於國中階段的啟蒙老師陳美伶師的教導，更是念念不忘，憶及老師在課堂上所教授關於寫作的謀篇布局、遣詞造句等技巧深感獲益良多，而教材中的佳作名篇更為他的創作之路開拓了新視野，為他的運思歷程注入了源頭活水，而他也在不斷地嘗試、練習及挑戰中提升了寫作力。

目前身為高三生的楊境選讀的是第二類組，並以電機系作為升學的第一志願，但溫文儒雅的他對寫作充滿熱情，在得獎感言中楊境感性的提到：「我能誠懇的說：『寫作是令人愉快的。』不只是為第一名的殊榮感到悅心，更是為文章所獲得的贊同與共鳴感到欣喜」。至於身為理科生，對理性與感性的思維在生命中的作用，他認為：就像是不斷旋轉的軸承，其中理性建構了鋼骨大體，而感性是潤滑劑，確保生活不至於乾涸生硬，而未來，他也將持續藉由筆耕墨耘來「品味」生命中的真善美。