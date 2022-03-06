傻子與白痴演唱會台中場邀告五人歌聲共舞〈第一支舞〉。（相信音樂提供）

傻子與白痴主唱蔡維澤。（相信音樂提供）

傻子與白痴「Year of Fate」巡迴演唱會5日來到台中Legacy Taichung，請來告五人擔任嘉賓，告五人從春浪表演結束後就趕來台中Legacy，選唱傻子與白痴的〈第一支舞〉，掀起全場高潮，主唱蔡維澤說：「我肯定在幾百年前就遇過（告五人）！」

兩團緣起於2年前麥田音樂節，當時告五人表演完後留下來觀賞蔡依林壓軸演出，來看音樂節的傻子與白痴因為手機沒訊號而無法叫車，因緣際會的搭上告五人的便車，兩團在車上聊的開心，也埋下合作的機緣。兩團昨晚合作一首歌還不夠，在現場歌迷安可聲不斷下，合唱獨佔KKBOX華語年度單曲累積榜冠軍的夯曲〈好不容易〉。

傻子與白痴演唱會一開始，就向台下滿滿的歌迷打招呼，「我們是傻子與白痴，很久沒在台中表演，心中還是有些忐忑」，歌迷尖叫回應，接著他們演唱新歌〈OY〉、〈Stinky Tofu〉、〈愛的萬物論〉、〈Pinky Sunset〉等。回想起二年前來台中開唱時，曾有歌迷帶著棒球棒來看演唱，讓他們印象深刻，這回他們開場前吃了歌迷推薦的好吃蛋餅，開玩笑稱希望未來能跟蛋餅feat。

為了給歌迷每場最限定演出，傻子與白痴演唱會台北場請來天后劉若英，台中場嘉賓有告五人，他們也預告高雄場邀請影視新生代女神，讓歌迷相當期待高雄場的驚喜，接下來他們將於3月12日前往高雄駁二LIVE WAREHOUSE開唱，可洽拓元售票。