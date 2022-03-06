最近在台中電子智慧站牌等公車乘客，喜見站牌刊登詩作，包括向陽、路寒袖、劉克襄、蕭蕭等人，以詩歌之美導覽台中，搭公車很「詩」情畫意；議員建議，擴大新秀詩人參加，讓方寸之間的站牌更接地氣。

台中市目前共有7000處公車招呼站點，設置智慧型站牌的點位約1100處，因受道路設施與環境限制，多數公車招呼站無法設置智慧型站牌，善用智慧型站牌可以提供民眾公車到站即時訊息，兼顧大眾運輸品質及節能減碳。

「為大坑寫一首詩，可以自然風、自優雅、也可以自己頌」，等公車不會很無聊，交通局長葉昭甫說，為展現台中藝文特色，邀請台灣詩壇領袖與創作名家，如向陽、向明、蘇紹連、林煥彰、路寒袖、劉克襄、蕭蕭等20名詩人，創作雋永詩句表達他們對台中市的觀感與體會。

台中市議員邱素貞表示，知名詩人的大作，在等車片刻讓乘客欣賞之外，希望市府可以多開發台中在地的年輕詩人，提供人潮來往眾多的展出平台，找到更多共鳴空間，建議交通局舉辦公車新詩創作比賽，激勵更多人從生活中寫詩，擴大書香處處的薰陶效益。

公車站的詩句，讓匆忙的乘客，在短時間內能藉由與詩作的相會，觸發、啟示心中不同的感受，目前在智慧公車站牌的詩句內容，包括后里繽紛花海、霧峰人文史蹟、大甲祈福香客、大坑豐華三寶、路思義教堂等。

交通局表示，以一站一詩方式展示詩人創作，掃描QR code可閱讀完整20首詩作，大眾運輸服務品質更有「藝」思。