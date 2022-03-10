台北房價超高，不少人選擇通勤。一名女網友每天上班就得花1.5小時通勤，偶爾會覺得這樣很浪費時間，但若是要因此而離職好像也沒必要，所以很好奇大家大概都花多少時間通勤？超過1小時會想離職嗎？引發網友熱議，過來人建議可以先看自己住哪，再審核一下自己的工作是否值得。

一名女網友日前在Dcard上發文說，她每天上班必須通勤1.5個小時，先搭公車轉捷運，中途捷運還要換線，最後再轉公車就能抵達。雖然朋友都說通勤時間可用來補眠、回訊息、看書或追劇，但通勤時段的大眾運輸工具都是人，真的無法好好做事。

女網友表示，她偶爾會萌生「每天花那麼多時間通勤」是很浪費生命的事情，但是為了這樣的理由而離職，好像也不是很必要，但也很好奇大家一般通勤時間有多長？如果超過1小時的話，會想要離職嗎？

貼文引起網友討論，「每天搭巴士通勤70分鐘，但很喜歡現在的工作」、「機車＋火車＋公車大約40分鐘，通常超過1小時就不會考慮那邊上班了」、「住新店郊區，不管去哪都一小時起跳，每天5點下班，至少7點才會到家，然後邊搭車邊哭，想著我家到底為什麼那麼遠，台北的房租到底為什麼那麼貴。」

另有網友中肯建議，先看一下自己住在哪裡？再審核現在的工作是否值得每天通勤？像他本身是基隆人，每天搭客運上下班都要通勤1小時，如果不幸塞車甚至會拉長到1.5小時。不過，其實大約有80％的基隆人都是通勤，大家一起在通勤之路取暖，他從以前到現在都是這樣通勤，不知不覺也習慣了。