大家都希望工作能夠錢多事少離家近，但現實往往沒有想像中完美，就有網友發文討論通勤時間長短，認為超過一小時太久，好奇真的有人通勤超過一小時嗎？結果眾人的回答一面倒，還有人不忘嘲諷原PO不知民情。

一名網友在PTT八卦板發文，認為上班通勤時間超過一小時，若以10、20年換算下來超可怕，從每天早起出門塞高速公路，晚上回家老婆小孩都吃飽飯了，等於犧牲與家人互動的時間與回憶，好奇「真的有人通勤超過一小時嗎？」

貼文引起網友熱議，一面倒回答「新北基隆人啊，不是住台北市的基本上來回都破一小時」、「有啊，桃園-新竹園區一堆」、「我認識從宜蘭通勤大安區」、「單程通勤3小時路過」、「塞車隨便就會一小時啊，不是距離遠的問題」、「內科瑞光路就可以塞多久了」、「一堆吧，生活品質犧牲很多」、「同事有台中搭高鐵來台北的」。

也有人認為通勤搭火車的上班族最辛苦，「台鐵區間都要很久啊」、「最佩服台鐵通勤族，能夠每天忍受這麼惡劣的通勤環境」、「最好上班時火車可以睡，擠得上去就不錯了」。

還有人質疑原PO見識太少，「你是沒有開國一去內湖汐止的南部人吧」、「光看這篇文就覺得應該是住在蛋黃區的人，沒遇過住在蛋殼區到蛋黃區的人」、「一堆好嗎？你是不是沒朋友啊？」