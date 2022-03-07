俄軍4日攻擊並奪下烏克蘭境內的歐洲最大核電廠。國際原子能總署（IAEA）今天表示，由於核電廠對外通訊中斷，該組織感到「深切憂慮」。
法新社報導，IAEA透過聲明表示，他們接獲烏克蘭的通知，稱札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠高層正接受俄羅斯軍隊指揮官的命令。
據烏方通報，俄軍已關閉部分行動網路和固定網路，電話線路、電子郵件和傳真也無法使用。
IAEA表示，手機仍可聯繫，但通訊品質很差。
IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，「針對今天向我通報的這些事態發展，我極度關注。為能夠安全可靠地營運核電廠，管理階層和員工都必須能在穩定狀況下履行其重要職責，而不會受到過度外部干擾或壓力。」
據俄羅斯克里姆林宮的說法，在法、俄元首通話期間，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）曾向法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）保證會確保扎波羅熱核電站的「本體與核安全」。（譯者：施施）1110307
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