史上最硬教召─14天不休假，白天操練8小時、晚間操練2小時的訓練，已於5日登場，其中有一天操課為進行武器專長複訓，以讓召員熟稔個人戰技，維持後備軍人戰鬥能量。國民黨智庫執行長柯志恩今(7日)在其主持的廣播節目中說，課程果真比過去紮實非常多，有編制武器機械訓練、野營等等，看起來顯然不像過去一樣做國防教育而已，她認為這是「有必要」。

根據國防部規畫，教召14天沒有休假，每天課程訓練10小時，行軍結合戰鬥教練、射擊訓練、野外宿營跟夜間教練，夜間教練以編制武器課程為主，形成一個循環，每一次行軍時程在2-4天，里程數至少在10公里以上，堪稱「最硬教召」。教召完整操課內容包含專業專長複訓、編制武器機械訓練暨鑑測、編制武器射擊預習、戰傷急救等等。

柯志恩今在其主持的《POP撞新聞》中談到教召，教召14天引發大家觀注，且課程果真比過去紮實非常多，包括有編制武器機械訓練、打靶、野營等，看起來顯然不像過去一樣做國防教育而已，可以拿起槍、武器做軍事上的防衛動作， 我想這是有必要。

柯志恩說，起碼在態度上，我們應該讓大家覺得我們有能力備戰，戰爭就是做好十足準備就可避免戰爭，這個概念是以前上軍訓課時，教官不斷給學生的，戰爭是沒有人可以容忍的，看看烏克蘭就知道，因為這件事情可能發生在任何人身上。