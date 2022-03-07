曾任陸軍花東防衛指揮部少將參謀長韓豫平，被控2015年挪用漢光演習的加菜金，支付指揮官招待部屬的家人吃海產費用，其中不符加菜金使用目的人員餐費2880元，被判刑4年6月定讞。判決出爐後，不但韓喊冤，亦引發各界聲援，國民黨立委費鴻泰6名立委與國軍退役人員及家屬5、60人，7日一早到法務部向法務部長蔡清祥陳情，蔡清祥承諾會請相關單位研議是否提起非常上訴。

聲援韓豫平的5、60人高舉「抗議司法不公」、「爭榮譽」、「護尊嚴」標語，高喊司法不公，判決不公，在6名立委的陪同下，一早到法務部向法務部長蔡清祥陳情，轄區中正一分局派出30多名員警在旁維持秩序。

蔡清祥向立委及聲援民眾表示，案件已經判決定讞，會請所屬研究是否提起非常上訴。

判決指出，花防部在「漢光31號」因執行電腦輔助指揮所演習各項整備工作等，表現優異，獲國防部陸軍司令部核發2萬元加菜金，獎金由主計組保管，等花防部指揮官核定後，再核發現款給受配單位執行運用。

2015年7月1日花防部指揮官得知部屬郭姓政戰主任的家人至花蓮遊玩，為盡長官及地主之誼，在海鮮餐廳作東辦餐會，宴請韓豫平、郭姓主任夫妻及其兒子共6人吃飯，餐後由張姓下士處理餐費。

張姓下士以指揮部的公款零用金支付當天餐費共5760元，韓豫平為討好指揮官，幫忙節省主官行政費，表示會另找經費支應，要求張姓下士請餐廳先開立空白日期的發票，以彈性配合找到經費後的核銷作業。

韓明知該餐會有非軍職人員參與，竟詐領加菜金支應民間人士的餐費，讓主計組承辦人員核撥加菜金2萬元，由張把其中的部分款項拿去當海產餐會經費，讓郭姓主任妻子及兒子免除餐費。

案發後，韓豫平在2017年9月退伍，他遭起訴後否認犯行；張姓下士坦承犯行，但供稱韓是參謀長，他不可能違抗韓的命令，只能聽從指示辦理，張獲緩刑3年定讞。

花蓮高分院考量韓身為花防部長官，本應以高道德標準自持，力行崇法務實，竟為求表現，無視國軍忠誠軍風的要求，踩踏紅線，帶壞軍紀、打擊士氣，有損國軍將官形象，危及整體領導統御力，判處4年6月徒刑，褫奪公權4年。案經上訴後，今年2月最高法院駁回確定。