據中國駐美國大使館3月6日消息，3月3日，駐美大使秦剛使訪問位於加州弗里蒙特市的特斯拉工廠，並同特斯拉首席執行官馬斯克深入交談。秦剛就特斯拉在大陸取得良好業績表示祝賀，強調各國應同舟共濟，應對人類面臨的共同挑戰，這正是大陸國家主席習近平提出推動建設人類命運共同體的題中之義。大陸正力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，在此過程中兩國應共同努力，互利合作，為人類可持續發展作出貢獻，特斯拉就是成功的故事。

秦剛對馬斯克表示，你的一些探索看似「異想天開」，但人類正是在追求科學發現和技術創新的過程中不斷前行，將種種「不可能」變為可能，精神令人敬佩。只要是符合人類利益和世界進步的事情，就值得孜孜以求，強調不光要腳踏實地，保護地球，也要仰望星空，深思遠慮。

馬斯克表示，人類文明之於浩瀚宇宙，如黑暗中一支火燭，每個人活著不光要解決具體問題，也要投身令人振奮的宏偉事業。人類同處一個星球，應和睦相處，面對全球性挑戰，要攜手應對。中美兩國在新能源利用和電動汽車等綠色低碳領域合作潛力巨大。中國人民勤勞、智慧、實幹，特斯拉與中國的合作順利、成功。

秦剛也在4日發布推特表示，與馬斯克進行一場富有啟發性的談話，內容涉及汽車、太空、人腦研究等。秦剛更說自己乘坐了具有自動輔助駕駛功能autopilot的特斯拉Model S Plaid。「車很有勁兒，但駕駛平穩！」

對此，特斯拉大中華區的推特帳號則用中文回覆「謝謝秦剛大使，我們會繼續努力。」