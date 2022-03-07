3月3日全台大停電，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人向國人致歉，但外界關心的台電檢討報告何時出爐，以及相關咎責及人事案等議題。蘇揆今（7）日表示，今天經濟部應該會交出報告，「我一定會連夜把它處置」。

蘇貞昌前天視察台電龍崎超高壓變電所時表示，台電不該犯下此次嚴重錯誤，讓全國產業及民生遭受不便，政府對此深感歉意，並請台電務必記取教訓，政府也會依檢討報告究責，絕不護短，並謙卑傾聽各界意見。

蘇貞昌今南下高雄出席「海關巡緝艇汰舊換新計畫」首艘艇下水典禮，媒體再度關心，台電檢討報告是否已送達，肇事主因為何？院長是否已看過該報告？後續責任歸屬問題？經濟部長王美花會有相關責任嗎？經濟部次長曾文生是否接掌台電董事長等問題，蘇貞昌僅簡短回應，今天經濟部應該會交出報告，他整天都在外面，但一定會連夜把它處置。

有關隔離期今起鬆綁、縮短，如何避免疫情擴散？蘇貞昌則提到，台灣疫情在總統領導、國人團結合作、中央地方密切配合，被世界稱讚為防疫第1名。為讓防疫與生計並重，「台灣模式」今天展開更進一步地鬆綁，就是要便利大家好生活，不過也特別提醒國人同胞，在方便之下，一定要更加強打疫苗，更遵守防疫規範。

蘇貞昌指出，今早特別召開擴大防疫會議，專家建議給高齡者打疫苗是最有效的，請高齡者一定要來打疫苗，尤其看到香港，因為高齡沒有打疫苗，以致於受到相關的危害，因此鼓勵更多人打疫苗，增加疫苗覆蓋率，凡是有打疫苗的人，風險就比沒有打的降低10幾倍。

蘇貞昌表示，今天指揮中心下午會宣布優惠鼓勵措施，這樣在鬆綁後也能達到安全，而鬆綁後，雖然隔離期間縮短，但自我管理包括快篩等務必做到，如有不遵守防疫規範，一定要嚴查嚴辦。