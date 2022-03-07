校方同時也啟用新設置的「棒壘高塔特色溜滑梯」。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄國小今年建校120周年，喜迎接老中青校友回娘家，其中還有祖孫三代同堂，場面相當熱鬧。校方同時也啟用新設置的「棒壘高塔特色溜滑梯」，縣長徐耀昌等人到場共襄盛舉。

通霄國小設立於1898年，當時名為苑裡公學校通霄分校，直到1902年正式開校，命名為通霄公學校，後來到了1950年10月25日，桃竹苗三縣分治，校名改為苗栗縣通霄國民學校，再18年後才更名為現在的通霄國民小學，今年學校歷史整整120年。

校方5日舉辦校慶，由各年級小朋友帶來體操、唱歌等開場表演，並由縣長徐耀昌等人帶領切下生日蛋糕、唱生日歌慶祝通霄國小120年生日，同時啟用新蓋好的棒壘高塔特色溜滑梯，讓回娘家的校友們與小朋友一起溜滑梯。

徐耀昌致詞時提到，通霄國小創校2甲子培育出無數優秀人才，包括大家熟知的漫畫家邱錫勳、藝術家朱銘、木雕藝術家康木祥等人都是校友，還有許多企業家、政治人物更是不勝枚舉，現在都是社會各階層的中堅力量，他感謝教育團隊的努力和辛勞。

通霄國小指出，目前全校學生數628人、非營利幼兒園學生44人，設有圍棋社、直排輪社、兒童樂隊等社團，讓小朋友多元學習，近年更將無人載具帶進校園，在學校開辦飛行社團，讓學生認識無人機操作與知識，並屢次在全國無人機賽事獲獎，優異的成績為苗栗爭光。