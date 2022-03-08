彰化二林鎮香田國小今天下午邀請到鹿港鹿東國小師生，一起在學校的生態田，體驗插秧課程。(謝瓊雲攝)

彰化二林鎮香田國小今天下午邀請到鹿港鹿東國小師生，一起在學校的生態田，體驗插秧課程。(謝瓊雲攝)

彰化二林鎮香田國小今天下午邀請到鹿港鹿東國小師生，一起在學校的生態田，體驗插秧課程。(謝瓊雲攝)

天氣放晴，彰化縣香田國小8日下午邀請鹿東國小師生來到學校的生態田，體驗插秧農事，學童們捲起褲管踩入泥濘溼滑的稻田裡，彎腰低頭、倒退插秧，體會感恩惜福與謙卑退讓的純樸農村情懷。

下田之前，兩校學童集合在校內風雨操場，高年級學生朗讀憫農詩與插秧詩，並解說這兩首詩的意義，接著再由香田主任林文達，解說插秧要筆直往後退著走，每一把插秧的秧苗要用幾株，師生們一起出發，實地前往生態田插秧。

香田國小校長鄭培華表示，香田國小學校本身擁有一塊大約面積約0.13公頃1的生態田，每年都會讓小朋友親自下田耕種，也認識了解稻米生長的過程；今年邀請到30位鹿東國小師生，一起捲起褲腳，體驗插秧農事。

鄭培華說，今年還特別結合語文詩句，透過憫農詩與插秧詩的分享與解說，讓小朋友不僅認識這兩首詩，也帶領小朋友親自到田裡插秧，感受詩句裡面提到的情境，相信這樣生活化的題材，會讓小朋友自然而然地學習到感恩惜福，敬謝天地，虛懷若谷，以退為進的道理。