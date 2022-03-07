俄烏衝突陷入膠著戰況，外媒評論俄方壓力不小，對此，資深媒體人黃暐瀚認為，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，對台灣而言，除了備戰，還得避戰，兩岸不打仗，還是最高原則。不過，黃暐瀚相關言論也遭網友辯駁，對此他反批，這些網友「站著說話不腰疼」。

對於烏克蘭目前局勢，黃暐瀚今（7日）在臉書發文表示，半個多月前，烏克蘭人，還在歡度「情人節」；半個月後，已是戰火連天、斷垣殘壁，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。

黃暐瀚直言，為了信念，不怕戰爭，是一回事；不懂避戰，引火上身，又是另外一回事，「看看烏克蘭，想想台灣」，降低發生戰爭的機會，避開戰火爆發的可能，對台灣而言，除了備戰，還得避戰，兩岸不打仗，還是最高原則。

對於有些網友來辯：「誰說戰爭沒有贏家？打勝仗的國家，利益多多～」，黃暐瀚認為，這些網友「站著說話不腰疼」，就算是打勝仗的國家，也會有人犧牲，有仇恨種下，黃嘆，「今天你佔領了一個國家，改日這個仇恨種子，終將反噬到你與你的家人身上」，備戰、避戰、不懼戰，只有活下來的，才是贏家。