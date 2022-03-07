國內新冠疫苗打氣不佳，全國第二劑疫苗覆蓋率仍不及8成，75歲以上長者完整接種比例甚至不到7成，要在7月前鬆綁國門恐有一定難度。為刺激國人疫苗接種率，中央流行疫情指揮中心今天宣布針對65歲以上民眾加發500元以下衛教品，並借鏡香港經驗說明接種疫苗之重要性，盼能進一步促進國人疫苗接種率。

目前我國不分年齡完整接種兩劑疫苗的比例為76.8％，第三劑接種率為41％，進一步細看75歲以上的接種比例，可看出打完兩劑的覆蓋率僅69.9％，第三劑接種率為50％，兩項數字皆偏低。

新光醫院副院長洪子仁今出席指揮中心記者會表示，我國若要力拚7月打開國門，提升50歲以上民眾的疫苗覆蓋率相當重要，從香港近期爆發的第五波疫情可看出，1153人死亡中，只有92人完整接種疫苗，死亡率為0.04％，而未完整接種疫苗的多達1061人，死亡率高達1.25％，相差31倍。

洪子仁也以英國經驗提醒，50歲以下與50歲以上的感染者，死亡率有相當大的不同，50歲以上未接種疫苗的死亡率明顯高於50歲以下民眾，且年齡越大，有打疫苗與沒打疫苗的差別也越明顯，例如80歲以上民眾，若未接種疫苗，感染新冠的死亡率高達23.5％，反之打完三劑疫苗的民眾，死亡率僅2.946％，差距約7.9倍。

此外，洪子仁也補充，這波香港的死亡個案，多達七成為80歲以上長者，其中未完整接種的死亡率高達8.19％，而完整接種疫苗的死亡率為1.26％，兩者相差6.5倍，這樣的差異也與英國經驗相去不遠。

洪子仁指出，我國約還有182萬50歲以上民眾尚未接種滿2劑疫苗，根據香港經驗，接種疫苗是避免重症的重要關鍵，因此我國若要開放國門，要更積極推升第三劑疫苗接種率，建議將第三劑接種率提高至7成再開放會比較理想。